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        Çaykur Rizespor, genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı

        ÇAYKUR Rizespor, Bucaspor 1928 forması giyen 20 yaşındaki kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:51
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        Çaykur Rizespor, genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı
        ABONE OL

        ÇAYKUR Rizespor, Bucaspor 1928 forması giyen 20 yaşındaki kaleci Efe Doğan’ı kadrosuna kattı.

        Çaykur Rizespor, transfer çalışması kapsamında Bucaspor 1928’de forma giyen genç file bekçisi Efe Doğan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Genç kaleci sağlık kontrolü sonrası kendisini Rizespor renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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