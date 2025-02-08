Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür ile prensipte anlaştı

Çaykur Rizespor, Hull City’de oynayan Abdulkadir Ömür ile prensip anlaşması sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Rize’ye gelerek sezon sonuna kadar sürecek kiralık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Çaykur Rizespor yönetimi ve teknik ekibin, transferin kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcadığı öğrenilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

ÇAYKUR Rizespor, İngiltere Championship ekibi Hull City’de forma giyen Abdülkadir Ömür ile prensip anlaşmasına vardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.