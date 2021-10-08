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Rize- Artvin Havalimanı'nda sona gelindi; deneme uçuşları aralıkta

DHA

Rize- Artvin Havalimanı'nda sona gelindi; deneme uçuşları aralıkta


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi. Altyapıda yüzde 97,5´i tamamlanan projede, aralık ayında deneme uçuşları yapılması planlanıyor. Rize Valisi Kemal Çeber, "Aralık ayı itibarıyla altyapı işimizin tamamen biteceğini, pistlerimizin hazır ve uçaklarımızın deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz" dedi.
Rize´nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı´nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusu sürüyor. Günlük 100 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, terminal binaları inşaatı ile pist kaplama çalışmasında sona yaklaşıldı.  
DALGIÇLAR GÖZETİMİNDE DOLGU
Projede mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu planlandı. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor. Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunda sona gelindi. Pistlerin beton kaplamasına geçilen havalimanının üstyapı inşaatlarında ise yüzde 48 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
ARALIK AYINDA DENEME UÇUŞLARI YAPILABİLECEK 
Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı projesinin hem ülkenin hem de bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek, "Rize-Artvin Havalimanı, gurur duyduğumuz ve tamamlandığında dünyada örnek nitelikte olacak bir yatırım. Altyapı yatırımlarında hemen hemen sona geldik. Yüzde 97,5'lerdeyiz. Tamamı denize dolgu bir havalimanı inşaatı ve 100 milyon ton dolgu planlandı. Bu 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin ton dolgu için de çalışmalar süratle devam ediyor. Günde ortalama 100 bin ton civarında dolgu yaptığımızı değerlendirdiğimizde 1,5 ay içinde tüm dolgu faaliyeti bitecek. Dolguya entegre de üzerinde bulunduğumuz taksi yolları, pistler gibi yine altyapı kapsamında değerlendirdiğimiz işler var. Bunlarda da yüzde 96 seviyesindeyiz. Bunlar da 2 ay içinde tamamlanacak. Aralık ayı itibarıyla altyapı işimizin tamamen biteceğini, pistlerimizin hazır ve uçaklarımızın deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz" dedi.
'YAĞIŞLI SEZON NEDENİYLE KÜÇÜK SARKMALAR OLABİLİR'
Üstyapıda da yüzde 48 seviyesinde olduklarını kaydeden Vali Çeber, şöyle konuştu:
"Bu yıl bizi iklim oldukça zorladı. İklim dediğimiz zaman belli bir yere kadar mücadele edebiliyorsunuz. Rize'de 12 Temmuz´da başlayan ve 14-22 Temmuz´da afet olarak öngörülen, ilimize büyük afetler yaşatan yağışlı bir sezon geçirdik. Son 85 günün bugün dahil son 2 günü hariç sürekli yağış vardı ve Rize´de sürekli sarı ve turuncu uyarı vardı. İşte bu süre zarfında her günün bizim için önemli olduğu bu yatırımda arkadaşların çalışamadığı günler oldu. Beton, asfalt dökmek için 40-45 gün yağmurun müsaade etmesini bekleyen ekiplerimiz oldu çünkü burada normal bir asfalt, betonla çalışmıyorsunuz. Her şeyi başka mühendislik çalışmalarının 10 katı daha titizliğinde yaptığımızı düşünün. Bu nedenlerden dolayı üst yapımız da biraz sarkma olabilir. Yani biz yıl sonu itibarıyla havalimanını açmayı planlıyorduk ama bu iklim ve yoğun yağışlar nedeniyle küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanı´mızın hem bakanımızın titizliği ve bize talimatı şudur; `Vaktinde yapalım ama daha önemlisi en sağlıklı, en güvenilir ve en güzelini yapalım´. Biz de onun için gayret ediyoruz. 80 günlük bu yağışlı sezon nedeniyle de küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz." 
`RİZE MİMARİSİNİ HATIRLATAN DOKUDA OLACAK´
Havalimanının uluslararası nitelikli olacağını vurgulayan Çeber, "Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. 3 kilometre uzunluğunda ve dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir pist olacak. Terminal binamız, yöresel mimarinin bolca kullanıldığı, eski Rize mimarisini hatırlatan bir dokuda olacak. Etrafındaki tüm yapılarda da yöresel mimariyi bolca kullanacağız. Binanın içinde de her bir yöresinde Rize´ye özgü küçük dokunuşlar göreceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. İnşallah tamamlandığında Rize, Artvin´e, bölgemize turizm anlamında, ticaret anlamında ve aklınıza gelebilecek her türlü anlamda katkı sağlayacak. İlimizi, bölgemizi birkaç seviye atlatacak bir yatırımı inşallah halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.
Kavşak çalışmalarının da hızla ilerlediğini dile getiren Vali Çeber, "Bu havalimanının şöyle bir özelliği var; denize dolgu Türkiye´nin ikinci havalimanı. Daha önce Ordu-Giresun vardı. Kavşakta da denize dolgu işlerde de orada yaşanan tecrübeleri biz buraya avantaj olarak yansıttık. Belli düzenlemeler yapıyoruz. Kavşakta da başka yerlerde yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacak şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Orada da yüzde 35-40´lar seviyesine geldik. Havalimanımızın bitişine entegre olarak orası da bitmiş olacak. İnşallah herhangi bir trafik problemi yaşamamış olacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ-Emirhan PEHLİVAN
2021-10-08 14:09:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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