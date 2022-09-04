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Rize’de şiddetli yağmur etkili oldu: Pazar’da ev ve iş yerlerini su bastı

Dün gece geç saatlerde başlayan şiddetli yağmur Rize ili genelinde etkili oldu. Şiddetli yağış Pazar ilçesinde taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu.

Rize’de şiddetli yağmur etkili oldu: Pazar’da ev ve iş yerlerini su bastı
Rize’de şiddetli yağmur etkili oldu
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İHA

Dün gece geç saatlerde başlayan şiddetli yağmur Rize ili genelinde etkili olurken Pazar ilçesinde taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu.

Dün Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından beklenen oldu ve şiddetli sağanak yağış Rize’yi etkisi altına aldı. Birçok farklı bölgede ufak çapta toprak kaymalarının yaşandığı Rize’nin Pazar ilçesinde ise sağanak yağış akşam saatlerinde ev ve iş yerlerini su basmasına neden oldu. İş yeri sahipleri işletmelerine giren suyu dışarıya çıkarmaya çalışırken, Karadeniz Sahil yolunu ise göle çeviren yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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