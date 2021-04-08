Şu an için kimseyle konuşmuyor. Çünkü insanlara dargın. Konuşmuyor oluşu bu olumsuzluklara gösterdiği bir tepkidir. Astronotunuza giydirdiğimiz kıl çorap, kara lastik ve arıcı kıyafetimizle birlikte babaannemizin tatlı şivesini ortak bir noktada buluşturduk. Bizim çok hoşumuza gitti ve bu fikri geliştirirken çok keyif aldık. Başlangıçta insanların ne tepki vereceklerini bilemedik fakat geri dönüşler hep olumlu yönde oldu" diye konuştu.