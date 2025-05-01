Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada
Rize'de minik bir martı ile dostluk kuran Adnan Saymaz'ın görüntüleri izleyenleri tebessüm ettirdi
Giriş: 01.05.2025 - 09:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:22
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Adnan Saymaz isimli vatandaş, yolda bulduğu minik martı ile dostluk kurdu.
Martıyı yanına alarak elleriyle besleyen Saymaz'ın dostluğu ve martı ile sohbeti sosyal medyada ilgi gördü.
Saymaz, 'Toprak' adını verdiği martıya Lazca da öğretmeye çalışırken, martı ile diyaloğunu ve dostluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ