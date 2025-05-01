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        Haberler Yaşam Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada

        Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada

        Rize'de minik bir martı ile dostluk kuran Adnan Saymaz'ın görüntüleri izleyenleri tebessüm ettirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:22
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        Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Adnan Saymaz isimli vatandaş, yolda bulduğu minik martı ile dostluk kurdu.

        Martıyı yanına alarak elleriyle besleyen Saymaz'ın dostluğu ve martı ile sohbeti sosyal medyada ilgi gördü.

        Saymaz, 'Toprak' adını verdiği martıya Lazca da öğretmeye çalışırken, martı ile diyaloğunu ve dostluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #minik martı ile dostluk
        #rize
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