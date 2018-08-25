Roasso Kumamoto - Tochigi SC sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Roasso Kumamoto, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Tochigi SC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 26 puanlı Roasso Kumamoto 20. sırada bulunuyor, Tochigi SC 38 puana sahip ve 13. sırada. Roasso Kumamoto son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tochigi SC, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 504 kodlu maçı oynayanlar; Roasso Kumamoto galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Tochigi SC galibiyet oranı 2.00.

Roasso Kumamoto son hafta oynanan Zweigen Kanazawa maçında 1-1 berabere kaldı.

Tochigi SC ise V-Varen Nagasaki maçında 0-1 yenildi.

Roasso Kumamoto, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 28 gol yedi.

Tochigi SC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tochigi SC, 9 gol atarken 15 gol yedi.

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