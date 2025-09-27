Rober Hatemo: Rap, müzik değildir

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; şarkıcı Rober Hatemo, alış veriş yaparken objektiflere yansıdı. Hatemo, Rap'i bir müzik dalı olduğunu düşünmediğimi söylerken bu konuda ve yaşamı hakkında şunları söyledi; "Ayvalık’taki evime biraz tadilat yaptım, o yüzden eve ufak tevek ev eşyası aldım. Ayvalık’ daki evimi de kışında yaşanacak bir hale sokmak istiyorum. Bu arada İstanbul'daki, evimde de yaşıyorum. Ben yirmi yıldır Ayvalık'ta yaşıyorum. Rapçi’leri pek takip etmiyorum. Rap, İçerik olarak bana hitap etmiyor. Rap’in çok başarılı bir müzik olduğunu düşünmüyorum. Benim tek dinlediğim; Ezel ve Ceza. Rap’i müzik statüsüne koymuyorum."