Alman İkinci Futbol Ligi’nde mücadele eden Greuther Fürth forması giyen Roberto Hilbert, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve taraftarın sevdiği isimlerden olan Alman futbolcunun, gerekli eğitimleri alıp Greuther Fürth Kulübü'nün 23 yaş altı takım kadrosunda yer alacağı ve deneyimlerini genç yeteneklere aktaracağı kaydedildi.

Hilbert'in yaptığı açıklamada birçok futbolcu için geçiş döneminin zor olduğunu söylediği , kendisine verdiği fırsattan dolayı Greuther Fürth Kulübüne teşekkür ettiği bildirildi.

2006-2010 yıllarında Stuttgart’ta, 2010-2013 yıllarında ise Beşiktaş'ta forma giyen Hilbert, 2017’ye kadar da Bayer Leverkusen’de oynamıştı.

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