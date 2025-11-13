Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Roberto Mancini, Al Sadd'a imza attı - Futbol Haberleri

        Roberto Mancini, Al Sadd'a imza attı

        Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd'ın başına getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mancini'nin yeni durağı Katar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaşmaya vardı.

        Katar kulübünden yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı." denildi.

        Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor