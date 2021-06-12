Roberto Mancini: "Türkiye iyi takım ama biz çok iyiydik"

İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımızı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mancini şunları söyledi:

"Kolay bir maç olmadı. Grupta gerçekten bir denge olacak. İyi bir takıma karşı oynadık ve bunun yanında da iyi oynadık. Her maç zor olacak. Bundan sonrakiler daha da zor olacak. İyi oynamamız lazım. İsviçre, Türkiye ve Galler iyi takımlar. Benim düşüncem şu: Türkiye iyi bir takım. Teknik oyuncuları olan bir takım ama bu akşam biz çok çok iyi bir maç çıkardık. Türkiye'ye opsiyon bırakmadık, pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu."