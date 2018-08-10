Rochdale - Peterborough United karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Rochdale, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Peterborough United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Rochdale 3 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Peterborough United 3 puanda ve 4. sırada. Rochdale, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Peterborough United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 342 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rochdale kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Peterborough United sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Rochdale son hafta oynanan Charlton Athletic maçında 1-0 kazandı.

Peterborough United ise Portsmouth karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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