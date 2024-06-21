Rojda Demirer ile Mehtap Bayrı ile tatilde
Rojda Demirer, arkadaşı Mehtap Bayrı ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. İki arkadaş, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, Özge Özder ve Sinan Güleryüz çifti de kızlarıyla birlikte oyuncularla aynı plajdaydı
Giriş: 21.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:57
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Rojda Demirer ve Mehtap Bayrı, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Rojda Demirer ile Mehtap Bayrı, Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Sıcak havadan bunalan Rojda Demirer, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Rojda Demirer'in deniz keyfi yaptığı sırada Mehtap Bayrı, telefonun çaldığını söyleyip arkadaşını çağırdı.