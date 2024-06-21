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        Haberler Magazin Rojda Demirer ile Mehtap Bayrı ile tatilde - Magazin haberleri

        Rojda Demirer ile Mehtap Bayrı ile tatilde

        Rojda Demirer, arkadaşı Mehtap Bayrı ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. İki arkadaş, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, Özge Özder ve Sinan Güleryüz çifti de kızlarıyla birlikte oyuncularla aynı plajdaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:57
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Rojda Demirer ve Mehtap Bayrı, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        Rojda Demirer ile Mehtap Bayrı, Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.

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        Sıcak havadan bunalan Rojda Demirer, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Rojda Demirer'in deniz keyfi yaptığı sırada Mehtap Bayrı, telefonun çaldığını söyleyip arkadaşını çağırdı.

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        O sırada Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızları Eva Luna'nın da orada olduğu görüldü.

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        Özge Özder ve Sinan Güleryüz de kızları ile denizin kıyısında oyunlar oynadı.

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        Rojda Demirer ve Mehtap Bayrı'yı gören evli çift, oyuncularla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

        #rojda demirer
        #Mehtap Bayrı
        #Özge Özder
        #Sinan Güleryüz
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