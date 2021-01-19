Geçtiğimiz günlerde Maraşlı dizisi yayın hayatına başladı. Dizide Rojda Demirer rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Çarpışma dizisinde yer alan Rojda Demirer, yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Peki Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında?

ROJDA DEMİRER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Baba tarafından Diyarbakırlıdır. 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

ROJDA DEMİRER YER ALDIĞI DİZİLER