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Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında?

Güzel oyuncu Rojda Demirer, Maraşlı dizisinde Firuzan karakteri ile ekranlara yeniden döndü. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Rojda Demirer hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde Maraşlı dizisi yayın hayatına başladı. Dizide Rojda Demirer rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Çarpışma dizisinde yer alan Rojda Demirer, yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Peki Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında?

ROJDA DEMİRER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Baba tarafından Diyarbakırlıdır. 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

ROJDA DEMİRER YER ALDIĞI DİZİLER

Televizyon
YılAdıRol
2021-MaraşlıFiruzan
2020-SaygıHasret Yakar
2018-2019ÇarpışmaBelma
2017Adı EfsaneSeçil
2016KördüğümNeslihan
2015Acil Aşk AranıyorDr. Ayla
2014Yedikule Hayat YokuşuSüreyya / Sultan
2012-2013Alev AlevAlev
2011-2012Elde Var HayatElif Öğretmen
2010-2011Geniş AileZeynep Meyveli
2009-2010Melekler KorusunEsin Kömürcü Tülek
2007Sevgili DünürümAyperi
2006HisarbuselikSema
2006Yaşanmış Şehir HikayeleriZeynep
2006Candan ÖteGörkem
2005Tadımız KaçmasınEda
2004Ağa KızıBiricik
2004Canım BenimDemet
2003Aşk OlsunEbru

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