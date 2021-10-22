Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Romanya'da 1 aylık karantina ilan edildi - Haberler
ABONE OL

Romanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 aylık karantina ilan edildi

Romanya’da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından salgınla mücadele kapsamında 25 Ekim’den itibaren 30 gün geçerli olmak üzere karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu

Romanya'da 1 aylık karantina ilan edildi - Haberler
AA

Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından onaylanan kısıtlamalar çerçevesinde AVM, kamu kuruluşları, restoran gibi birçok yere sadece aşı sertifikası ile girilebilecek. Aşı sertifikası olmayanlar ise sadece market ve eczanelere girebilecekler.

AA'da yer alan habere göre, saat 22:00-05:00 arası sokağa çıkma yasağının da uygulanacağı kısıtlamalar kapsamında konser, düğün gibi etkinliklere de 30 gün boyunca ara verileceği açıklanırken, özel şirketlere ise çalışanlarının yüzde 50’sini evden ya da dönüşümlü çalıştırma zorunluluğu getirildi.

Nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da salgının başlangıcından bu yana 43 bin 844 kişi hayatını kaybederken 5 milyon 828 bin kişinin aşılanması tamamlandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanada ordusunda cinsel saldırı skandalı - Son dakika haberleri
DÜNYA Kanada ordusunda cinsel saldırı skandalı
SON DAKİKA! Rusya ile İsrail arasında 'uzun ve gizli' bir görüşme - Haberler
DÜNYA Rusya-İsrail arasında 'uzun ve gizli' bir görüşme
Son dakika... BM Suriye Özet Temsilcisi Pedersen: Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık
DÜNYA BM Suriye Özel Temsilcisi'nden hayal kırıklığı ...
Son dakika haberi Suriye'de saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz!
DÜNYA Suriye'de saldırı girişiminde bulunan 6 terörist ...
SON DAKİKA: Bakanı Çavuşoğlu: Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladı
DÜNYA Türkiye ile Güney Kore arasında Altay Tankı imzası
SON DAKİKA: Rusya'da Kovid-19 alarmı sürüyor: Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı!
DÜNYA Rusya'da Kovid-19 alarmı sürüyor!
DEPREM! SON DAKİKA: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern basın toplantısında depreme yakalandı! - Haberler
DÜNYA Ardern basın toplantısında depreme yakalandı!
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile ilk kez bir araya geldi
DÜNYA Putin, Bennett ile ilk kez bir araya geldi
SON DAKİKA: Rusya'da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var!
DÜNYA Rusya'da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın canlı yayındaki hareketi gündeme oturdu!
DÜNYA Biden'ın canlı yayındaki hareketi gündeme oturdu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.