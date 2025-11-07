Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu

Toiu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bükreş'in NATO Sanayi Forumu'na ev sahipliği yaptığını belirten Toiu, Türkiye ile aktif bir diyalog yürüttüklerini, stratejik ortaklığın yanı sıra işbirliğini derinleştirme ve genişletme isteklerini dile getirdi.

Toiu, Türkiye ve Romanya'nın stratejik ortaklığının seneye 15'inci yılı olacağını hatırlatarak, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Bükreş'te yapılmasına bugün bir kez daha karar verdik. Bu toplantıya gelecek yıl ev sahipliği yapacağız. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetini de sundum." dedi.

Türkiye'nin, AB dışında işbirliği yaptığı en önemli ülke konumunda olduklarını aktaran Toiu, yatırımlar aracılığıyla işbirliğini daha da artırmak istediklerini vurguladı.

Toiu, ticari ilişkilerin hem hacmini hem de sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, ülkesinin özellikle savunma sanayisi alanında yabancı yatırımları kolaylaştırıcı işbirliği sunduğunu aktardı.

"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çok önemli" Romanya'nın hem Türkiye hem de Bulgaristan ile NATO çerçevesindeki işbirliğine işaret eden Toiu, "Bu üçlü işbirliği sadece NATO'da değil, farklı alanlara da genişletilebilir. Bu da diğer ülkelere örnek olabilir. Türkiye'nin AB adaylığını destekliyoruz. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çok önemli bir nokta." diye konuştu. Toiu, Gazze'deki son durumu da ele aldıklarını ifade ederek, "ABD, Katar ve Mısır işbirliği konusunu görüştük. Esirlerin serbest bırakılması için Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Romanya da insani yardımların bir an evvel ulaşması ve tedaviye ihtiyaç duyan çocukların bakımı için desteklerine devam edecektir. Adil ve sürdürülebilir bir barış için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. Türkiye'ye Karadeniz'in güvenliği için üstlenmiş olduğu rolünden dolayı teşekkür eden Toiu, "Bölgesel olarak çalışmalarımız var. Aynı zamanda NATO'da iki müttefik ülke olarak da ekonomik temeli geliştirmek için çok çalışıyoruz. Karadeniz'deki potansiyeli de değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.