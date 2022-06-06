Ronaldo attı, Portekiz kazandı!

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.
A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 yendiği maçta goller 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo'dan geldi. Çekya ise İspanya ile 2-2 berabere kaldı.
C Ligi 2. Grup maçında ise Yunanistan'ın deplasmanda Kosova'yı 1-0 yendiği maçta karşılaşmanın tek golü 36. dakikada Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'tan geldi.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
2. Grup:
Portekiz - İsviçre: 4-0
Çekya - İspanya: 2-2
- B Ligi
4. Grup:
İsveç - Norveç: 1-2
Sırbistan - Slovenya: 4-1
- C Ligi
2. Grup:
Kosova - Yunanistan: 0-1
Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey İrlanda: 0-0
4. Grup:
Bulgaristan - Gürcistan: 2-5
Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2
- D Ligi
2. Grup:
San Marino - Malta: 0-2
YORUMLAR