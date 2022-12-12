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Ronaldo efsanesi bitiyor mu?

Dünya futbolunda son 15 yıla damga vuran Cristiano Ronaldo için 2022 kâbus gibi geçiyor. Portekiz, yıldız futbolcu için ikiye bölünmüş durumda. 37 yaşında şampiyonluk beklediği Dünya Kupası'nda son 4'ü bile göremedi. Ronaldo'nun bundan sonra ne yapacağı merak ediliyor

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  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Dünya futbolunda bir yıldız daha kayıyor. Attığı goller, yaptığı asistler, hırsı ve mücadelesiyle birçok tarihi başarı elde eden Cristiano Ronaldo büyük çöküş yaşıyor. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Dünya Kupası öncesi Manchester United kulübü'nü ve teknik direktör Erik Ten Hag'ı eleştiren Ronaldo, İngiliz takımından gönderilmişti. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Katar'da takım arkadaşları ve Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'la sorunlar yaşayan 37 yaşındaki yıldız, son 2 maçta yedek kalmıştı. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Portekiz'in çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısı oyuna giren Ronaldo sahada pek varlık gösteremedi. Ronaldo Dünya Kupası'na gözyaşlarıyla veda etti.
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Adı Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla geçen Ronaldo'nun bundan sonra neler yağacağı merak ediliyor.

     
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Portekiz ile Dünya Kupası kazanma hayalini gerçekleştiremeyen yıldız oyuncu, 2026'da 41 yaşında olacak.

     
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Kariyerinde son 2 sezonda büyük düşüş yaşayan Cristiano Ronaldo'nun futbola devam edip, ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda oynama ihtimali var. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Ronaldo'yu yakından tanıyan vatandaşı Pepe de, "O büyük bir şampiyon. Yeniden ayağa kalkmasını bilir. Fiziği iyi durumda. Zihinsel sorunları aşarsa yeniden üst düzey oynayabilir" yorumunu yaptı. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Öte yandan Ronaldo da verdiği bir röportajda futbolu 40, 41 ya da 42 yaşında bırakmayı düşündüğünü ifade etmişti.
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Portekiz basını ve halkı ise Ronaldo konusunda ikiye bölünmüş durumda. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Yıldız futbolcunun takım içinde huzursuzluk yarattığı görüşünün yanısıra Ronaldo'ya teknik direktör Santos'un haksızlık yaptığı tartışılıyor. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Portekiz'in efsane golcülerinden Pauleta ise milli takımın yeni tenik direktörle Ronaldo'suz bir başlangıç yapması gerektiğini söyledi.
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    REKORA ORTAK OLDU

    Portekiz'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, ülkesinin Dünya Kupası'na veda ettiği Fas karşılaşmasıyla birlikte futbol tarihinin milli formayla en fazla maça çıkan oyuncusu rekoruna ortak oldu. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Milli formayı ilk olarak 2003 yılında Kazakistan'a karşı giyen Ronaldo, Fas karşısında 196. defa bu onuru yaşadı ve adını tarihe bir kez daha yazdırdı. Henüz 19 yaşındayken Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası kadrosuna davet edilen Ronaldo, söz konusu turnuvayı iki gol ve iki asistle tamamlayarak final oynamıştı. 
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    Portekiz Milli Takımı için oynadığı 196 karşılaşmada biri Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Gana'ya karşı olmak üzere 118 gol atan Ronaldo, 2021'de İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'yi geride bırakarak futbol tarihinde milli takımla en fazla gol sevinci yaşayan oyuncusu olmuş ve kırılması bir hayli güç bir rekora imzasını atmıştı.
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

     

    NE SÖYLEDİ?

    Portekiz için Dünya Kupası kazanmanın kariyerinin en büyük ve iddialı hayali olduğunu dile getiren Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    "Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım"
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    "Dünya Kupası'ndaki 16 yılda 5 maçta gol attım ve her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim"
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

    "Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti."
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü
  • Ronaldo efsanesi bitiyor mu? - Portekiz ikiye bölündü

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