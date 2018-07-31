Rosenborg - Celtic maçı istatistikleri

Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu maçında Rosenborg ile Celtic, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Rosenborg son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Celtic son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; Rosenborg galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Celtic galibiyet oranı 2.00. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Rosenborg önceki hafta Celtic mücadelesinde 0-1 yenildi.

Celtic, Rosenborg karşılaşmaında 0-1 kazandı.

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