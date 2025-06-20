Rossini Gecesi Atatürk Kültür Merkezi'nde

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ 80. YIL KONSERİ: BİR YAZ GECESİ RÜYASI-SAHNE MÜZİĞİ OP.61 TÜRKİYE PRÖMİYERİ

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Filarmoni Derneği’nin (İDF) 80. yılına özel görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Özellikle Avrupa’da "Midsummer" (Yaz Dönümü) olarak kutlanan 24 Haziran'da, besteci Felix Mendelssohn’un, William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunu için bestelediği sahne müziği, eksiksiz olarak Türkiye'de ilk kez seslendiriliyor. Şef Orçun Orçunsel yönetiminde sahne alacak İstanbul Filarmoni Orkestrası'na Burak Onur Erdem yönetimindeki Rezonans Korosu eşlik edecek. Erkan Kolçak Köstendil’in hem oyuncu hem de yönetmen olarak yer aldığı etkinlikte, Shakespeare'in ölümsüz eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası, okuma tiyatrosu olarak sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Filarmoni Derneği 80. Yıl Konseri: Bir Yaz Gecesi Rüyası- Sahne Müziği Op.61 Türkiye Prömiyeri; 24 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM

KAYAHAN 10. YIL ANMA KONSERİ

“Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” diyen büyük usta Kayahan ölümünün 10. yılında AKM sahnesinde anılıyor. Bu anlamlı konserde, Kayahan’ın kızı Beste Açar ve sanatçı dostları, en sevilen Kayahan şarkılarını seslendirecek.

Programın repertuarında; “Mor Menekşe”, “Kar Taneleri”, “Sabahlar Uzak”, “Seninle Her Şeye Varım”, “Odalarda Işıksızım”, “Hep Karanlık”, “Emrin Olur”, “Yemin Ettim” gibi unutulmaz Kayahan eserleri yer alıyor.

Kayahan 10. Yıl Anma Konseri; 25 Haziran Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI İLE ROSSİNİ GECESİ-53. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ Geçen yıl Mozart’ın Requiem’i ile çok özel bir festival konserine imza atan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, dört yıldız solist ve ödüllü Slovak Filarmoni Korosu, şef Carlo Tenan yönetiminde tempolu bir Rossini gecesiyle 53. İstanbul Müzik Festivali’ni noktalıyor. Konserde; soprano Claudia Pavone, alto Martina Belli, tenor Juan Francisco Gatell, Bas Nahuel Di Pierro yer alıyor. Rossini Gecesi’nde; Belcanto’nun babası kabul edilen Rossini’nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı ve “yaşlılığımın günahlarından sonuncusu” dediği, klasik müzik repertuvarının başyapıtlarından Petite Messe Solennelle (Küçük Ciddi Missa) eseri sanatseverlerle buluşacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Rossini Gecesi-53. İstanbul Müzik Festivali; 26 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM HAYATI HİKÂYE OLAN ADAM SAİT FAİK Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı, Özgür Özgülgün, kaleme aldığı ve oynadığı “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” isimli tiyatro oyununda, büyük usta Sait Faik’in öykülerindeki kahramanların peşine düşüyor. Senan Kara'nın yönetmenliğinde, Sait Faik'in ada insanlarını, doğayı ve İstanbul'u anlattığı öyküler, tiyatronun büyüsüyle birleşiyor.

Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın mihenk taşı, çağdaş öykücülüğümüzün en özgün yazarı Sait Faik Abasıyanık’ın hikâye kahramanlarının izini sürdüğü oyunda Özgülgün, Sait Faik'in öykülerindeki evrensel insanlık hallerini sahneye taşıyor. Dekor tasarımından müziğe, ışık tasarımından görsel tasarıma kadar her detayı özenle hazırlanan bu oyun, seyirciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor. Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik; 26 Haziran saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM ANADOLU ATEŞİ TRUMP DANS OKULU YIL SONU GÖSTERİSİ #resim#1268233# Anadolu Ateşi Trump Dans Okulu Yıl Sonu Gösterisi’nde çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş performans ve koreografilerinin yanı sıra, içinde akrobasi ve yeni koreografilerin de bulunduğu bir gösteri ile AKM’de sanatseverlerle buluşuyor. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografi, etnik ve modern dans kurgusu ile sahneye taşınıyor. Anadolu Ateşi Trump Dans Okulu Yılsonu Gösterisi; 27 Haziran saat 18.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. ANADOLU ATEŞİ ANATOLİUM MARMARA DANS OKULU YIL SONU GÖSTERİSİ Anadolu Ateşi Marmara Dans Okulu Yıl Sonu Gösterisi’nde minik dansçılar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş performans ve koreografilerinin yanı sıra, içinde akrobasi ve yeni koreografilerin de bulunduğu bir gösteri ile AKM’de sahneye çıkıyor. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografide etnik ve modern dans örnekleri sunuluyor.

Anadolu Ateşi Anatolium Marmara Dans Okulu Yıl Sonu Gösterisi; 28 Haziran saat 13.00’de ve 19.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM KAOTİK KENTİN GÖLGESİNDE: MANZARA Sanat üretiminde insan, bir parçası olduğu doğa ile kurduğu ilişki ve çözümlemelerle gerçeklik arayışını sürdürüyor. Yarattığı kültür, doğayla mücadelesini dönüştürüyor ve doğanın sürdürülebilirliğine evriliyor. Kentsel kültürün çıkmazları, insanı doğa ile yeniden farklı bakış açıları kurmaya yönlendiriyor. Arınmak isteyen birey, kadim öğretilerden mistik yöntemlere doğaya başvuruyor. Modern insan, kent ve pastoral yaşam arasında gidip geliyor; varoluş ve kimlik problemlerini sorguluyor. Bu başlık, modern Avrupa resminden günümüze çağdaş sanatın gündeminde yer alıyor. Manzara sergisi, doğa gerçekliği üzerinden insan-doğa-kültür açmazını düşünen işleri bir araya getiriyor. Soyutlama, sanatçıların bir araya gelmesini sağlayan güçlü bir zemin oluşturuyor. .png Nesne, figür ve soyutlama mantığıyla çalışan sanatçılar; Batı modern sanatıyla kurdukları ilişkiyi ve çağdaş Türk sanatında “manzara” kavramının açılımlarını yansıtıyor. Post-izlenimci yöntemlerle doğa-insan-kültür aksında varlık arayışını biçimlendiriyor. Sanatçılar, gelenekselden çoklu malzemeye uzanan üretimlerinde kültürel ortamın ve güncel sanat tarihinin izlerini taşıyor. Sergi, 90’larda üretime başlamış bir sanatçı kesitinin yapıtlarını insan-doğa-kültür ekseninde izleyiciyle buluşturuyor. Küratörlüğünü Füsun Çağlayan ve Figen Batı’nın üstlendiği sergi; Gülden Artun, Figen Batı, Füsun Çağlayan, Hülya Düzenli, Talat Enlil, Berna Erkün, Umut Germeç, Müfit İşler, Berrin Kayman, Bahar Kocaman, Hülya Küpçüoğlu, Nur Özalp, Ahmet Özel, Erkan Özdilek ve Melihat Tüzün’ün eserlerini bir araya getiriyor.

Kaotik Kentin Gölgesinde: Manzara; 20 Haziran - 05 Temmuz 2025 tarihleri arasında AKM Galeri’de. BİLİNÇ AKIŞI Bilinç Akışı, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar kökenli ressam Ömer Onay’ın 40 yılı aşkın sanat serüveninden süzülmüş imgelerle sanatseverlerle buluşuyor. Mehmet Lütfi Şen küratörlüğünde hazırlanan sergi, 19 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon’da her gün 11.00–19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Sanatçı, soyutlama gücüyle öznel duyumlarını harmanlıyor; kavramsal derinlik taşıyan kompozisyonlarıyla modern bir zarafet sunuyor. Onay’ın imgeleri, zamansız bir evrende belirginleşiyor. Uçsuz bucaksız bozkırdan, sessiz bir özgüvenle yatan balballardan, mezar odalarından ve narin buluntulardan esintiler taşıyor. Bu imgeler, kimlik ve aidiyet temelli düşünsel deneyimlerini görünür kılıyor. Kompozisyonlar, ideolojik arka planı reddediyor; yalnızca sanatsal inceliğin gücüne yaslanıyor. İç gözlem atmosferi yaratıyor, metafizik anlamlarla derinleşiyor. Yer yer kaligrafi estetiğiyle yakınlaşıyor, grafiksel buluşlarla dinamik görünümler kazanıyor. Bilinç Akışı, sanat birikimiyle derin ilişki kuran; aidiyet ve kimliği yadsımadan özgünlüğünü yaratan bir sanatçının dünyasına ışık tutuyor. Onay, grafik ve resmin teknik zenginlikleri içinde, soyut ve figüratif arayışlarıyla müziğin, ritmin ve yüceliğin izini sürüyor. Sergiye adını veren “Bilinç Akışı” kavramı edebiyattan geliyor ve iç içe geçmiş üç ayrı seriyi bir bütün içinde sunuyor. Onay’ın resimleri, otobiyografik bir hafızanın karmaşık fragmanlarını içeriyor; yalnızca görülmeyi değil, hissedilmeyi ve yeniden üretilmeyi bekliyor.