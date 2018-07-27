Rostov - Terek sahaya çıkıyor

Rostov ve Terek, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Rostov son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Terek, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 384. İddaa'da Rostov kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Terek kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Rostov son hafta oynanan Ural maçında 1-0 kazandı.

Terek, Amkar Perm karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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