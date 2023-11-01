THY'de network arızası giderildi uçuşlar yeniden başladı

Network alt yapısında yaşanan arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, arızanın düzeltilmesiyle birlikte seferlerin peyderpey yapılacağı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bilgi teknolojileri sistemlerimizde meydana gelen arıza, ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır. Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz. Sistem arızasının oluşturduğu mağduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz" dedi.

Bilgi teknolojileri sistemlerimizdeki meydana gelen arıza ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır.



Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz.



Sistem arızasının oluşturduğu magduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) November 1, 2023