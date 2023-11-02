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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

        Kütahya'da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

        Kütahya Domaniç'te 13 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 00:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 00:35
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        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Emniyet Kavşağı'nda 13 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan Emirhan Öğen, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, 20 Ekim'de, A.Ç. yönetimindeki kargo dağıtım aracı ile Emirhan Öğen'in kullandığı motosiklet, Emniyet Kavşağı'nda çarpışmıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Domaniç
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