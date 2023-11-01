SON DAKİKA: Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

SON DAKİKA: Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Emeklilere 5 bin TL ödemesi 15 Kasım'dan önce yapılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.

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