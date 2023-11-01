Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?

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* Fred Bu sezon Galatasaray'ın da transfer etmek istediği futbolculardan olan Fred ise sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana orta sahanın değişilmezi oldu. Hem savunma hem hücum görevlerini yerine getiren Brezilyalı yıldız iki ceza sahası arasında mekik dokudu ve performansıyla tam not aldı. Orta sahaya dinamizm katan tecrübeli yıldız savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kurarken 14 maçta 5 golün hazırlayıcısı oldu.

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* Ryan Kent Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent ise şimdiye kadar gölgede kaldı. Hücumda İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'in gösterdiği performanslar nedeniyle daha az süre bulabilen İngiliz futbolcu, Avrupa Konferans Ligi'nde ise skor katkısı sağlamayı başardı. Elemelerde üç maçta 114 dakika süre alan yıldız futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kent, gruplarda ise 3 maçta 249 dakika süre alırken 1 golün hazırlayıcısı oldu.