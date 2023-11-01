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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?

        Bu sezon hem hücum hem de savunma performansıyla beğeni toplayan Fenerbahçe, 19'da 19'da yaparak rekor kırdı. Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde neredeyse tüm pozisyonlara önemli takviyeler yaparak giren sarı-lacivertliler, kadro planlamasının doğru olduğunu ispatladı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerini mercek altına aldık...

        iergulen@haberturk.com
        Giriş: 01.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:27
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        1

        * Dominik Livakovic

        Hırvat kaleci, 8 maçta görev yaptı ve toplam 720 dakika forma giydi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic, çıktığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

        2

        * Rodrigo Becao - Alexander Djiku

        Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Becao ve Djiku, gösterdiği performansla alkışları topladı. 13 maçta toplam 1048 dakika forma giyen Becao 1 kez de rakip fileleri havalandırdı. 16 maçta 1142 dakika görev yapan Alexander Djiku da 1 gol atma başarısı gösterdi.

        3

        Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 10. haftalar itibarıyla 28 sezonun ardından en iyi savunma başlangıcına imza attı. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte rakiplerine en az gol şansı tanıyan ve kalesine en az şut izni veren takım konumunda... Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta kalesinde 5 gol gördü.

        4

        * Fred

        Bu sezon Galatasaray'ın da transfer etmek istediği futbolculardan olan Fred ise sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana orta sahanın değişilmezi oldu. Hem savunma hem hücum görevlerini yerine getiren Brezilyalı yıldız iki ceza sahası arasında mekik dokudu ve performansıyla tam not aldı. Orta sahaya dinamizm katan tecrübeli yıldız savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kurarken 14 maçta 5 golün hazırlayıcısı oldu.

        5

        * Ryan Kent

        Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent ise şimdiye kadar gölgede kaldı. Hücumda İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'in gösterdiği performanslar nedeniyle daha az süre bulabilen İngiliz futbolcu, Avrupa Konferans Ligi'nde ise skor katkısı sağlamayı başardı. Elemelerde üç maçta 114 dakika süre alan yıldız futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kent, gruplarda ise 3 maçta 249 dakika süre alırken 1 golün hazırlayıcısı oldu.

        6

        * Cengiz Ünder

        Sezon başında Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile 6 maçta görev yaptı. 139 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, ligin 2. haftasındaki Samsunspor maçında 1 gol pası verdi. Süper Lig'in 5. haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilirken 26 yaşındaki futbolcu uzun bir süre takımdan ayrı kaldı.

        7

        * Sebastian Szymanski

        Fenerbahçe'nin Polonyalı 10 numarası Sebastian Szymanski, ligde 6 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk haftasında Edin Dzeko'yu golle buluşturan Szymanski; Samsunspor, Antalyaspor, Rizespor ve Hatayspor maçlarında birer kez gol skor üretirken, Başakşehir filelerini ise 2 kez havalandırdı. Szymanski; lig ve Avrupa maçlarında toplam 9 gole ulaşıp, Dzeko'yla birlikte takımın en skorer ismi oldu. Bu sezon forma giydiği toplam 19 maçta 1176 dakika sahadan kalan Sebastian Szymanski; 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi ve her 73 dakikada bir skora katkı sağladı.

        8

        * Dusan Tadic

        Sezon başında Ajax'tan kadroya katılan Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, bu sezon sarı-lacivertli formayı en fazla giyen isim oldu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu 19 maçta toplam 1459 dakika sahada kaldı. Tadic, forma giydiği 19 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

        9

        * Edin Dzeko

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Pendikspor maçında sarı-lacivertli forma ile ilk kez hat-trick yaparken, ligdeki gol sayısını da 10'a çıkardı. Üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı. 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki 10 maçta da forma giyerken ayrıca 4 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti. Bosnalı yıldız futbolcu, ayrıca Konferans Ligi'nde 3 de asist yaptı.

        10

        Forma giydiği toplam 14 maçta 1056 dakika sahada kalan 9 numara; 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Her 55 dakikada bir skora katkı sağlayarak sezona harika bir başlangıç yaptı.

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