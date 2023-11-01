Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı açıklaması ve Tadic'in videosuna cevap!

Modern futbolda rakibin ne yaptığını bilmenin önemli olduğuna dikkati çeken Uğurcan Çakır, "Montella, Hırvatistan maçına 2 gün kala geldi. 6-7 kez kısa ama net, belli başlı net konularda toplantı yaptık. Abdullah hocayla da 5-6 kez analiz yaptık. Neyin eksik olduğunu, istediklerini gösterdi. İkisi de benzer şeyler istedi. Milli takımda uyum sağlamamın sebebi Abdullah hoca ile burada çalıştığım için, onun ne söylediklerini, istediklerini biliyordum. Montella da aynı şeyleri istedi. Modern futbol değişti. Rakibinizin ne yaptığını, saha içinde neler yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu yönden iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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"BU SENE DAHA İYİ TAKIMDAŞLIK, ARKADAŞLIK VAR"

Uğurcan, geçen sene takımdaşlık konusunda özeleştiriler yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Şu an takımdaşlık geçen seneye oranla çok daha iyi. Birçok yeni arkadaşımız bu sene katıldı. Futbolda uyum sağlamak kolay olmuyor. Arkadaşın için mücadele edersen, bir fazlasını verirsen galibiyetlerde uyumu daha hızlı yakalıyorsun. Bu seneki kadronun geçen seneye oranla daha iyi insanlardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Galibiyetlerde uyum hızlanacaktır. Bu sene daha iyi takımdaşlık, arkadaşlık var, sonuçları alıp bunu hızlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın geriden daha çok oyun kurmak istediğini dile getiren Uğurcan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki sene önce hoca bunu fazla istemiyordu. Oyuncu profilleri daha çok direkt oyunda üçüncü bölgede top saklayan oyuncular vardı. Cornelius ve Nwakaeme bunu yapıyordu. Bu sene Onuachu var. Kanatlarda Nwakaeme gibi kuvvetli, topu saklayacak, üçüncü bölgede topu kontrol edecek, tutacak oyuncu yok. Arkaya koşan oyuncular var, hoca da ona göre oyun planı istiyor. Hoca geriden oyun kurarak, birinci bölgeden pasla çıkacağını söyledi. Onun analizlerle sürekli gösterilmesi gerekiyordu. Milli takımda da analizle çalışmayla geriden oyun kurmayı hoca gösterdi. Bu, çok tekrar edilmesi gereken iş, anlayış. Abdullah hoca da bunun uygulamasını söyledi. Bir hata pahalıya patlıyor, bu sene ona uygun oyuncular var."