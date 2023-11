Muğla'da kaza, 1 Temmuz 2021'de, Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Bodrum'a gelen NATO'da helikopter teknisyeni olan ABD vatandaşı Reginald Thevenin (37) idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ'a (20) çarptı.

"ACIM BİTMEYECEK"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ezgi Aydındağ, sanığa ceza veren mahkemeye teşekkür edip, "Hakimin inisiyatifine karşı müteşekkirim çünkü herkes her zaman böyle davranmayabilir. Bana yetmiyor. Benim için hiçbir şey değil. Onun şu an ceza alması, şu an ağlaması ve kendisi için çözüm bulması beni yine de bir nebze olsun rahatlatıyor. 3 yıl sonra her şey bitebilir ama benim acım bitmeyecek" dedi.