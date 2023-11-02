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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!

        Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda iddialı bir konumda olan Galatasaray'da rotasyon belli oyuncular üzerinden şekillendi. Sezonun yaklaşık üçte birlik kısmı geride kalırken 19 resmi maça çıkan Galatasaray'da yedi oyuncu 300 dakika ve altında süre aldı. Kazımcan Karataş dışında altısı yeni transfer olan bu oyuncuların yıllık maaşlarının üçte birlik kısım ortalaması ise 3 milyon Euro'nun üzerinde!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 00:41 Güncelleme: 02.11.2023 - 00:43
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        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
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        Galatasaray, Süper Lig'in ilk 10 haftasını 28 puanla geçip sadece bir müsabakada takılırken geçen sezonki oyuncuların performansı gündeme geldi. Şampiyon kadroya 12 yeni oyuncu ekleyen sarı-kırmızılılar yeni transferlerde umduğunu bulamazken 300 dakika altında süre verdiği oyuncuların sayısı da yedi oldu.

        YEDİ FUTBOLCU BİN DAKİKANIN ÜZERİNDE

        Şimdiye kadar 19 resmi maça çıkan Galatasaray'da yedi futbolcu, bin dakika ve üzerinde süre aldı. Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Angelino ve Lucas Torreira bin 100 ve daha fazla süre alırken bu yıldızları Dries Mertens, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan izledi.

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        TETE, KEREM VE ZAHA DA SAHADA KALAMADI

        Galatasaray'ın yeni transferleri Tete, Kerem Demirbay ve Wilfried Zaha da sarı-kırmızılı camianın beklentisinin altında sahada kalabildi. Ağustosun ikinci haftasında takıma katılan Tete 706, 3 Ağustos'ta transfer olan Kerem Demirbay 600, 24 Temmuz'da transferi duyurulan Wilfried Zaha ise 560 dakika forma giyebildi.

        YEDİ OYUNCU 300 DAKİKADAN DAHA AZ SÜRE BULABİLDİ

        Sarı-kırmızılılarda 19 resmi maçta 500 ve altında süre alan yedi oyuncunun altısı ise yeni transferler oldu. Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu, Hakim Ziyech, Halil Dervişoğlu, Tanguy Ndombele, Günay Güvenç ve Eyüp Aydın şimdiye kadar 300 dakikadan daha az sahada kalabildi.

        ALTISI YENİ TRANSFER!

        Gerek Mauro Icardi'nin performansı gerek kalede Muslera'nın olması sebebiyle Günay Güvenç ve santrfordaki oyuncuların dakikalarının az kalması anlaşılır olsa da sarı-kırmızılılarda altı yeni transferin sahaya çıkamaması da dikkat çekti.

        Futbolcu Aldığı süre Ülkesi Yaş Bonservis-Kiralama Yıllık ücret Üçte birlik maaş dilimi
        Kazımcan Karataş 246 dakika Türkiye 20 Mevcut 200 bin Euro (6 milyon TL) 66 bin Euro
        Cedric Bakambu 237 dakika D. Kongo 32 700 bin Euro 1,5 milyon Euro 500 bin Euro
        Hakim Ziyech 235 dakika Fas 30 Bedelsiz kiralama 3 milyon 587 bin Euro 1 milyon 195 bin Euro
        Halil Dervişoğlu 130 dakika Türkiye 23 500 bin Euro 668 bin Euro (20 milyon TL) 222 bin Euro
        Tanguy Ndombele 123 dakika Fransa 26 Bedelsiz kiralama 3 milyon 136 bin Euro 1 milyon Euro
        Günay Güvenç - Türkiye 32 250 bin Euro 635 bin Euro (19 milyon TL) 211 bin Euro
        Eyüp Aydın - Türkiye 19 250 bin Euro 230 bin Euro (6 milyon 900 bin TL) 76 bin Euro
        Yedi oyuncu toplam 971 dakika 9 milyon 956 bin Euro 3 milyon 318 bin Euro

        Sol bekte bundan sonra daha sık forma giymesi beklenen Kazımcan Karataş 19 maçta 246 dakika süre alırken Icardi'nin gölgesinde kalan ve yıllık ücreti 1,5 milyon Euro olan Cedric Bakambu ise 237 dakika oynayabildi.

        Galatasaray'dan yılda 3 milyon 587 bin Euro alacak olan Hakim Ziyech 235 dakika forma giyerken Halil Dervişoğlu ise 130 dakika sahada kalabildi. Bayern Münih altyapısından transfer edilen ve henüz forma şansı bulamayan Eyüp Aydın'ın yıllık ücreti ise bugünkü döviz kuru üzerinden 230 bin Euro.

        Transferin son gününde kadroya katılan ve fiziksel durumu nedeniyle henüz 11'e yerleşemeyen Tanguy Ndombele 123 dakika oynarken satın alma opsiyonuyla kiralanan 26 yaşındaki orta sahanın yıllık ücreti ise 3 milyon 136 bin Euro.

        971 DAKİKANIN KARŞILIĞI 3 MİLYON 318 BİN EURO

        19 resmi maç yani yaklaşık sezonun üçte birlik kısmında toplamda 971 dakika süre alabilen oyuncuların Galatasaray'dan alacağı yıllık ücret ise yaklaşık 10 milyon Euro. Söz konusu yedi oyuncunun sezonun üçte birlik kısmı için alacağı maaş ortalaması ise 3 milyon 318 bin Euro.

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