Fed faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece iki toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu. Fed ekonomik büyümeyi eylül ayında "sağlam" olarak nitelendirmişti. Son karar metninde ise "sağlam" ifadesini "güçlü" ile değiştirdi

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC geçen ay da faizi sabit bırakmıştı.

FOMC tarafından yayınlanan karar metninde son göstergelerin ekonomik aktivitede 3. çeyrekte güçlü büyümeye işaret ettiği belirtildi. Eylül ayındaki karar metninde büyüme "güçlü" olarak değil "sağlam" olarak nitelenmişti.

2023'ün 3. çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 4.7'lik beklentiye karşın yıllıklandırılmış olarak yüzde 4.9 büyüdü.

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İSTİHDAM ARTIŞI TANIMINDA DA DEĞİŞİKLİK

İstihdam artışının sene başına göre ılımlılaştığı ancak güçlü seyrettiği, işsizlik oranının düşük kaldığı belirtilen karar metninde enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Eylül ayında istihdam artışının "ılımlaşması" yerine "yavaşladığı" belirtilmişti.

Bugünkü karar metninde geçen ay olduğu gibi Komitenin ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 3.7 olarak kaydedilmişti.

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