Rotor Volgograd - Petrotrest maçı rakamları

Rotor Volgograd ve Petrotrest, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Rotor Volgograd 4 puanla 13. sırada, Petrotrest 6 puanla 6. sırada bulunuyor. Rotor Volgograd, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Petrotrest, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 359 kodlu maçı oynayanlar; Rotor Volgograd galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Petrotrest galibiyet oranı 0.00.

Rotor Volgograd son haftadaki Sibir Novosibirsk müsabasında 1-0 yenildi.

Petrotrest, Luch Vladivostok karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Rotor Volgograd, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rotor Volgograd, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Petrotrest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Petrotrest, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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