RTÜK Başkanlığına ikinci kez seçilen Şahin:

AA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle bugün Üst Kurul toplantısındaki oylama sonucunda yeniden bu göreve seçildi.

AA muhabirine, ikinci dönem başkanlığa seçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, RTÜK'ün 26 yıldır büyük özveriyle çalıştığını belirterek kurumda bugüne kadar görev yapan eski başkan ve üyelere teşekkür etti.

Şahin, 2 yıllık görev süresine önemli çalışmalar sığdırdıklarını, salgın nedeniyle yarım kalan projelerin teker teker hayata geçirileceğini söyledi.

Başkanlığının yeni döneminde de RTÜK'ün milli ve manevi değerlerini özenle korumaya devam edeceğini vurgulayan Şahin, "Yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmek için heyecanlıyız." diye konuştu.

Şahin, 2 yıllık görev süresi boyunca önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini, vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda hareket ederek yayıncılık alanındaki problemli görünen kısımları yeniden ele aldıklarını belirtti.

"Açık Kapı" iletişim politikasıyla sektörün her kesimini dikkatle dinlediklerini, yüz yüze ve çevrim içi toplantılarda yayıncıların RTÜK yönetiminden taleplerini tek tek not aldıklarını aktaran Şahin, bunların takibini yaparak olumlu neticelendirdiklerini, paydaşlarıyla yayıncılık alanını birlikte düzenlediklerini anlattı.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında da önemli atılımlar yaparak yerli ve yabancı platformların lisanslama süreçlerini başlattıklarını da söyleyen Şahin, bu alanda yoğun çalışmaların sürdüğünü belirtti.

- "Medya Mükemmellik Ödülleri" yeni dönemde verilecek

Ebubekir Şahin, "Yeni dönemimiz de yeni umutlarla ve çok güzel projelerle geçecek. Geçtiğimiz yıl önceden planladığımız ama salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız projelerimizi Başkanlığımın ikinci döneminde bir bir hayata geçirmeyi arzuluyoruz." dedi.

Sektörün önde gelen isimleriyle istişarelerde bulundukları ve artık gelenekselleşen "Medya Buluşmaları" ile "RTÜK-Üniversite Buluşmaları"nı daha da zenginleştirerek yeniden başlatacaklarını bildiren Şahin, sadece ceza veren değil, aynı zamanda yayıncıları cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefi doğrultusunda "Medya Mükemmellik Ödülleri"ni yeni dönemde hak sahiplerine dağıtacaklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA iş birliğinde mayıs ayında "Uluslararası İslamofobi Sempozyumu"nu düzenleyeceklerini ifade eden Ebubebir Şahin, Üst Kurulun 26 yıllık geçmişini anlatan ve çalışmaları devam eden "RTÜK Kataloğu"nu ve periyodik RTÜK dergisini de yakında çıkaracaklarını anlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, paydaşlarıyla güçlü iletişimi daha da artırarak 2021'de ortak akılla çok güzel işler yapmayı planladıklarını dile getirdi. Şahin, "Bu vesileyle buradan bir müjde de vermek istiyorum, yayıncılarımızın bizlerden talepleri olan reklam süreleriyle ilgili yasal düzenlememizi tamamladık. Çalışma yakında TBMM'ye sevk edilecek. Yayıncılarımızın çok memnun olacağını tahmin ettiğim düzenleme TBMM'de yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek." diye konuştu.