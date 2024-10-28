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        RTÜK'ten Açık Radyo açıklaması

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Açık Radyo'nun yayın lisansını kanunlardan kaynaklanan görevini yerine getirerek iptal eden Üst Kurulumuzu hedef alan yanlı açıklamalar ile bu beyanlara dayanan yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:13 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:13
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        RTÜK'ten Açık Radyo açıklaması
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        RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, “Açık Radyo’nun yayın lisansını kanunlardan kaynaklanan görevini yerine getirerek iptal eden Üst Kurulumuzu hedef alan yanlı açıklamalar ile bu beyanlara dayanan yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz. Çünkü Açık Radyo’da 1915 olayları için 'soykırım' ve 'katliam' ifadeleri kullanılmış ve program moderatörü tarafından bununla ilgili herhangi bir düzeltme girişiminde bulunulmamıştır. Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Ermeni tehcirinin belli kesimler ve daha ziyade uluslararası kamuoyu tarafından haksız ve mesnetsiz bir ithamla 'soykırım' olarak adlandırılmasının tarihsel gerçekliklerle bağdaşmadığı açıktır."

        "Söz konusu yayınlarla ilgili yayın kuruluşuna Üst Kurulumuz tarafından en üst limitten idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulanmıştır. Ancak Açık Radyo, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen 5 kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir."

        "6112 sayılı Kanun’un 32. maddesinin beşinci fıkrasında ‘Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir' hükmü yer almaktadır. Görüldüğü gibi kanun koyucu bu konuda Üst Kurula herhangi bir takdir hakkı tanımamış ve müeyyidenin uygulanmaması durumunda lisans iptalini zorunlu kılmıştır. Söz konusu yayıncının RTÜK kararını Bölge İdare Mahkemesi’ne götürme hakkı bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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