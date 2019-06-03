Başkent Tahran'da üniversitelerdeki tıp hocaları ve doktorlarla bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAĞLAM DURUŞTAN BAŞKA SEÇENEK YOK"

ABD’lilerin geçen yıllarda İran’a bu derece bir yaptırım uygulamadıklarını açıkladığını hatırlatan Ruhani, "Bugün meydana gelen şartlar her zamankinden daha çetindir fakat bugünkü özel şartlarda tercihimiz sağlam bir duruş ve direniştir. Eğer direnişten başka bir yol olsaydı onu açıkça ilan ederdim fakat bugün sağlam bir duruştan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

AA'daki haberde ABD'nin önce İran rejimini "kabul edilemez" ilan ettiğine, ardından da rejimin halkın tercihi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini açıkladığına dikkati çeken Ruhani, "Düşman, bazen İran ile müzakere için şartları olduğunu ve masaya oturmak için İran’ın önce bunları kabul etmesi gerektiğini açıklıyor sonra da müzakere için hiçbir ön şartı olmadığını vurguluyor" diye konuştu.

"ABD, YANLIŞ YOLDA OLDUĞUNU ANLAMALI"

ABD'nin devirdiği müzakere masasına ve ayaklar altına aldığı normal şartlara geri dönmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, şunları kaydetti: "Düşman, pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece de bizim dik durmak ve direnişten başka seçeneğimiz yoktur. Düşman hiç tereddüde mahal vermeden gerçekten seçtiği yolun yanlış olduğunu anlarsa, o zaman müzakere masasına oturur ve tüm sorunları çözeriz."

POMPEO, İRAN'I SUÇLAMIŞTI

Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlenen basın toplantısında İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanması çağrısında bulunmuştu. Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini savunmuştu.

POMPEO, "GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ" DEMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurgulamış ve "İran ile masaya oturmaya hazırız" demişti. ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini bildirmişti.