Rum Kesimi liderinden Doğu Akdeniz açıklaması!

HABERTURK.COM

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nicos Anastasiadis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Anastasiadis, Rum Kesimi'nin Türkiye ile diyaloğa hazır olduğunu ancak 'tehdit ve şantajların' ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Rum lider, "Biz herzaman diyaloğa hazırız. Ancak bunun etkili olabilmesi için açık bir şekilde şantaj ve tehditler olmaksızın uluslararası hukuka dayanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, Türkiye'nin Yavuz gemisinin sondaj çalışmalarını uzatmasının, AB'nin tansiyonu düşürmek için bazı adımlar attığı döneme gelmesine dikkat çekti.

Michel ile gelecek hafta yapılacak AB Konseyi toplantısıyla ilgili konuştuklarını belirten Anastasiadis, "Türkiye'ye verilen mesajlarda birlik halinde olmanın önemini ve yasadışı eylemlerin devam etmesi durumunda kararlarımızı uygulamaktaki kararlılığımızı vurguladık" şeklinde konuştu.