Rus Avangard Sanatı'na büyük ilgi

'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek Sergisi' Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Büyük ilgi gören sergi, Avrupa'nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye'de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı'nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor.

'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek Sergisi', 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan dramatik değişikliklerin ve radikal yeniliklerin zemin sağladığı entelektüel ve artistik gelişmelerin, sadece Rus sanatsal kültüründe değil, dünya sanat tarihindeki etkilerine de ayna tutan bir sergileme anlayışıyla kurgulandı.

Habertürk'ten Aslı Yarlık'ın haberine göre, 'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek Sergisi', 1900’lerin başından itibaren hayatı dönüştürecek bir güç olarak sanatı öne süren Rus avangard sanatçılarının bu dönemde gerçekleştirdiği çığır açıcı işlerinin yanı sıra 1917 Ekim Devrimi’nin sağladığı yenilikçi atmosferde, yeni rejimin de desteğiyle hayata geçirdikleri toplumsal tasarılarını ve heyecanla düşledikleri geleceğin geniş sınırlarını gözler önüne seriyor.

Nadezhda Udaltsova (1886–1961) Keman, 1915 Tuval üstüne yağlıboya Devlet Çağdaş Sanat Müzesi Costakis Koleksiyonu

20'nci yüzyılın başında yaşanan teknolojik gelişme ve sanayileşmenin heyecanıyla yüzünü bilime dönen ve dünyanın da sınırlarını aşarak düşlerini uzaya taşıyan avangard sanatçıların ilerlemeye duydukları inanç, bu sergide yer alan eserlerden canlılıkla yansıyor.

18 Ekim 2018'de açılan 'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek Sergisi' 1 Nisan 2019'a kadar açık kalacak.