Rus devlet televizyonunun Putin'in maceralarını aktaran haftalık belgeseli yayında: Ayılar aptal değil, Putin'i görünce ne yapacaklarını bilirler

Rus devlet televizyonu Rossiya 1 Devlet Başkanı Putin'in vahşi doğa maceralarını ve özel hayatını anlatan haftalık belgeseli yayına aldı. Bir saatlik belgeselin ilk bölümünde Putin'in doğa yürüyüşleri ve çocuklarla ilişkisi konu alınıyor.

'Vahşi hayvanların bile Putin'den korktuğu' belirtilen belgeselde, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Ayılar aptal değil. Putin'i gördüklerinde nasıl davranacaklarını bilirler" diyor.

Putin'in haftalık faaliyetlerini konu alan bir saatlik program, Rus liderin popülaritesinin son dört yılın en düşük seviyesine indiği bir dönemde yayınlanmaya başladı.

Guardian gazetesi, programının ilk bölümünün yayımlandığı gün, binlerce kişinin Kızıl Meydan'da Putin'in emeklilik reformunu protesto ettiğine dikkat çekti.

Programda, Putin'in bir 'zaruret' olan reformlar için sorumluluk almaktan çekinmeyeceği belirtildi ancak protestolardan söz edilmedi.

Pazartesi günü Moskova merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Levada Merkezi'nin yayımladığı bir ankete katılanların yüzde 50'si emeklilik reformunu protesto için sokaklara çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

'Putin sadece çocukları değil, tüm insanları seviyor'

Programın ilk bölümünde sunucu Vladimir Soloviev, Putin'in çocuk sevgisini överken, "Bir çocukla ya da annesiyle konuşurken çocukları ne kadar sevdiğini hemen görebilirsiniz. Çocuklara karşı, insani, samimi bir yaklaşımı var" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise sunucuyu düzeltti ve "Putin sadece çocukları değil, tüm insanları seviyor" diye konuştu.

'Lenin kültü'

İnternet üzerinden yayın yapan muhalif kanal TV Dozhd, programda Putin için Sovyet dönemi lideri Lenin'inkine benzer bir kişilik kültü yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Bazı muhalifler de 'zaten duvardan duvara Putin yayını yapan devlet medyasında' seslerini duyurmanın artık daha da zorlaşacağını söylediler.

Mart'taki başkanlık seçimlerinde, Rossiya 1, Putin'e diğer adaylara ayırdığı sürenin toplamından daha fazla zaman ayırdı.

Pazar akşamı yayınlanan programda Putin'in Sibirya tatiline de yer verildi.

Peskov, görüntülerde Putin ücra dağlarda yürürken "Burası vahşi doğa. Ayılar var. Silahlı korumalar, her ihtimale karşı önlem alıyor. Ama ayılar aptal değil. Bir ayı Putin'i görürse ne yapacağını bilir" dedi.

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