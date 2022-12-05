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Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi, petrol fiyatları yükselişe geçti

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulaması ve büyük üreticilerinin oluşturduğu OPEC+'ın hafta sonu üretimi azaltmaya devam edeceğini açıklamasıyla yükselişe geçti.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi, petrol fiyatları yükselişe geçti
BBC TÜRKÇE
petrol tankeri Getty Images

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulaması ve büyük üreticilerinin oluşturduğu OPEC+'ın hafta sonu üretimi azaltmaya devam edeceğini açıklamasıyla yükselişe geçti.

Brent ham petrolün varil fiyatı Pazartesi sabahı yaklaşık yüzde 0,6 artışla 86 doların üzerine çıktı.

G7 ülkeleri ve Avustralya, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için Cuma günü Rus petrolünün fiyatını varil başına 60 dolarla sınırlamayı kabul etmişti.

Karar bugün yürürlüğe girdi.

Dünyanın en "gelişmiş" yedi ekonomisini temsil eden G7 bugün Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Tavan fiyatı uygulaması, Rus petrolünün G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tankerlerine, sigorta şirketlerine ve kredi kurumlarına satılırken 60 doların altında işlem görmesi anlamına geliyor.

Uygulama, birçok büyük nakliye ve sigorta şirketi G7 içinde bulunduğu için Moskova'nın petrolünü daha yüksek bir fiyata satmasını zorlaştırabilir.

Rusya tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğini ve önlemleri benimseyen ülkelere petrol ihraç etmeyi duRdurabileceğini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, uygulamayı "zayıf bir önlem" olarak nitelendirdi ve "Rus ekonomisine zarar verecek kadar ciddi olmadığını" söyledi.

Rus ham petrolünün en büyük tekil alıcıları Hindistan ve Çin gibi ülkeler Batı'nın yaptırımlarına katılmadığı için, tavan fiyatı uygulamasının da etkisi kısmen yumuşatabilir.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin bir diğer nedeni de büyük üreticiler grubu OPEC+'ın hafta sonu üretimi azaltma kararına bağlı kalacağını açıklaması.

OPEC+, dünya pazarında ne kadar ham petrol satılacağına karar vermek için düzenli olarak toplanan ve 23 petrol ihraç eden ülkeden oluşan gruba verilen isim.

Ülkelerin bu kararıyla ilgili BBC'ye konuşan S&P Global Commodity Insights'tan Kang Wu, "OPEC+'ın kota sınırlamasına devam etmesi petrol piyasasına üstü kapalı destek vermektir" dedi.

Bazı analistler, Çin'in bazı şehirlerinde Covid kısıtlamalarının gevşetilmesiyle petrol fiyatlarının da yükseldiğini ve bunun da petrol talebinde artışa yol açabileceğini söylemişti.

Çin'de ülkenin kuzeybatısındaki Urumçi de dahil olmak üzere birçok kentte, "Sıfır Covid" politikasına karşı kitlesel protestoların ardından kısıtlamaların gevşetileceği açıkladı.

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