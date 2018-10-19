Tahliye kararına üye hakim karşı çıktı

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, dünyada Rus titan zinciri olarak bilinen MMM. Rus kurucuları Mavrodi, Melnikova ve Mavrodi'den isimlerini aldı. Türkiye'de çok kısa sürede yayıldı. Yüz yatırana bin vaad eden zincir arkasında on binlerce mağdur bıraktı. Sistem kendini yardımlaşma fonu olarak tanıttı. Gerçek yüzü ise daha sonra ortaya çıktı. Mağdurlar bir araya gelerek soluğu savcılıkta aldı.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Temmuz ayında 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında örgüt lideri Leyla kod adlı Elvira Egorova'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Açılan davada “bilişim sistemleriyle dolandırıcılık”, “örgüt kurma ve üye olma” suçlarından 30 sanık hakim karşısına çıktı.

SANIKLAR: ASIL MAĞDUR BİZİZ

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi. “Asıl mağdur biziz. Mağdurların oturduğu yerde olmamız lazım” diyerek sistemden şikayetçi oldu. Kendilerinin de para kaybı yaşadıklarını öne sürdü.

TAHLİYE KARARINA HAKİM KARŞI ÇIKTI

Duruşmada savcı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme 7 tutuklu sanıktan örgüt lideri Elvira Egorova hariç 6 sanığı tahliye etti. “Bu duruma üye hakim karşı çıktı. Sanıkların bu aşamada tahliye edilmelerine katılmıyorum” diyerek muhalefet şerhi verdi. Duruşma mağdurların dinlenmesi için ertelendi.

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