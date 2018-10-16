Kimi evini, arabasını sattı. Kimi de tüm mal varlığını teslim etti. Kâr elde etmekti amaçları ancak sonları diğer saadet zinciri yapılanmaları gibi hüsran oldu. Bu kez dünyada Rus titan zinciri olarak bilinen MMM Türkiye'de kısa sürede yayılarak 1 milyon 200 bin TL para topladı. 30 kişi hakkında dava açıldı. 480 yıla kadar hapisleri isteniyor. Titan zincirinin son kurbanları HABERTÜRK'e konuştu.



Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre dünyada Rus titan zinciri olarak biliniyor MMM. Rus kurucuları Mavrodi, Melnikova ve Mavrodi'den isimlerinin baş harfleriyle anılıyor. Türkiye'de çok kısa sürede yayıldı. Yüz yatırana bin vaad eden zincir, arkasında on binlerce mağdur bıraktı.



YARDIMLAŞMA FONU DİYE TANITTILAR



Sistem yardımlaşma fonu olarak tanıtıldı. Gerçek yüzü ise daha sonra ortaya çıktı. Mağdurlar bir araya gelerek soluğu savcılıkta aldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Temmuz ayında 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında örgüt lideri Leyla kod adlı Elvira Egorova'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.



480 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Savcılık 30 şüpheli hakkında 3'er yıldan 480'er yıla kadar değişen oranlarda hapis istedi. Açılan davada şüpheliler 25 mağdura karşı "bilişim sistemleriyle dolandırıcılık", "örgüt kurma ve üye olma" suçlarından hakim karşısına çıkacak.

Daha fazla mağdur oluşmasın diye uğraşan sistemin mağdurları ise yaşadıklarını HABERTÜRK'e anlattı. 15 bin TL zararı olduğunu söyleyen Samet Sevim, "Vaatlerde bulundular bizlere. Asgari ücretle çalışıp nasıl zengin olduklarını anlattılar. İnsanların aklını yıkamaya çalıştılar işte bu şekilde. Sosyal medyada insanlara çağrı yaptım. Yargıya gitmemiz gerektiğini söyledim. Tamamen vurgun üzerine yapılmış bir sistem ve hâlâ devam ediyor. Bundan sonra başka insanlar mağdur olmasın diye mücadele edeceğiz" dedi.Mağdurlardan Nilüfer Albayrak ve Duran Çördük ise sistemin insanlara nasıl zarar verdiğini gözler önüne serdi. Sistem nedeniyle çok insanın canının yandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandılar: "İntihar edenler oldu bu sistemden dolayı. Kanser olanlar oldu. Arkadaşın bir tanesi bu sistem için evini satıyor. Evinde kiracı olarak kalıyor. Sistem parasına reset koyuyor. Evinden de oluyor. Eşinden de oluyor."Albayrak sisteme 8 bin TL ile girdiğini belirtip, "Bir ay sonra sistemin insanları dolandırdığını öğrendim. Birkaç arkadaş olarak sanal alemde, youtube üzerinden bütün insanlara seslendik. Mağdur olunmasın diye" dedi ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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