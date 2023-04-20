İskandinav haber kanalları iddia etti: Rus yatları, kargo gemileri denizlerde casusluk yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İskandinav haber kanalları iddia etti: Rus yatları, kargo gemileri denizlerde casusluk yapıyor

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya kamu yayın kuruluşları dün yayınladıkları ortak haberde, Rusya'nın balıkçı tekneleri, kargo gemileri ve yatlar kullanarak Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde casusluk yaptığından şüphelenildiği iddia etti

İskandinav haber kanalları iddia etti: Rus yatları, kargo gemileri denizlerde casusluk yapıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dört İskandinav ülkesinin kamu yayın kuruluşları dün yayınladıkları ortak haberde, Rusya'nın balıkçı tekneleri, kargo gemileri ve yatlar kullanarak Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde casusluk yaptığından şüphelenildiği öne sürdü.

Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'in kamu yayın kuruluşlarının yürüttüğü soruşturma, son bir yılda denizlerde seyreden Rus gemilerinin deniz trafiğini ve konumlarını takip ederek Moskova'nın sözde denizaltı istihbarat operasyonlarını ortaya çıkardı.

Yayıncılar, verilerin analiz edilmesinin, özellikle açık deniz rüzgar çiftlikleri, gaz boru hatları ve deniz altı güç ve veri kabloları çevresinde şüpheli yelken modellerini ortaya çıkardığını söyledi.

Rus askeri ve sivil gemilerinin, denizdeki kritik altyapının haritasını çıkarmak amacıyla Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde sürekli hareket halinde olduğu ifade edildi.

"RUSYA SABOTAJ PLANLIYOR"

Ayrıca haberde, Moskova'nın yakın ülkelere elektrik akışını kesmek gibi olası sabotaj eylemlerini planlamak ve hazırlamak gibi planlarının olabileceği ifade edildi.

İskandinav ülkelerinin, Rusya'nın enerji altyapısını sabote etmeye hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin yorum yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa ülkelerinin "yine her şey için temelsiz bir şekilde Rusya'yı suçlamayı tercih ettiğini" söyledi.

İsveç haber ajansı TT'nin aktardığına göre İsveç Başbakan Ulf Kristersson, Rusya'nın sözde "gayrimeşru bilgi topladığının" ortaya çıkmasına şaşırmadığını söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'nın başkenti Kiev'de
DÜNYA NATO Genel Sekreteri Kiev'de
Yemen'de yardım dağıtımında izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı!
DÜNYA Yardım dağıtımında izdiham çıktı! Çok sayıda ölü ve ...
Avrupa'ya yaz için kuraklık uyarısı
DÜNYA Avrupa'ya yaz için kuraklık uyarısı
Tunus’ta 17 Nisan’da gözaltına alınan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tutuklandı
DÜNYA Nahda Hareketi Lideri tutuklandı
ABD ordusunun elindeki, UFO ihbarı sayısı 510’dan 650’ye çıktı
DÜNYA ABD ordusuna gelen UFO ihbarı arttı
Fransız Örümcek Adam emeklilik reformu protestolarına destek için tırmandı
DÜNYA Fransız Örümcek Adam protestolara destek için ...
Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek
DÜNYA Almanya'da uyarı grevi: Toplu taşıma büyük ölçüde ...
Yemen'de yardım sırasında izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var
DÜNYA Yemen'de yardım sırasında izdiham: 78 ölü
Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 alışkanlık
DÜNYA Bu alışkanlıklar beyne zarar veriyor
Çin'i arkasında bıraktı! Dünyanın en kalabalık ülkesi artık Hindistan!
DÜNYA Hindistan nasıl dünyanın en kalabalık ülkesi oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.