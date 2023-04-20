İskandinav haber kanalları iddia etti: Rus yatları, kargo gemileri denizlerde casusluk yapıyor

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HABERTURK.COM

Dört İskandinav ülkesinin kamu yayın kuruluşları dün yayınladıkları ortak haberde, Rusya'nın balıkçı tekneleri, kargo gemileri ve yatlar kullanarak Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde casusluk yaptığından şüphelenildiği öne sürdü. Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'in kamu yayın kuruluşlarının yürüttüğü soruşturma, son bir yılda denizlerde seyreden Rus gemilerinin deniz trafiğini ve konumlarını takip ederek Moskova'nın sözde denizaltı istihbarat operasyonlarını ortaya çıkardı.

Yayıncılar, verilerin analiz edilmesinin, özellikle açık deniz rüzgar çiftlikleri, gaz boru hatları ve deniz altı güç ve veri kabloları çevresinde şüpheli yelken modellerini ortaya çıkardığını söyledi. Rus askeri ve sivil gemilerinin, denizdeki kritik altyapının haritasını çıkarmak amacıyla Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde sürekli hareket halinde olduğu ifade edildi.

"RUSYA SABOTAJ PLANLIYOR" Ayrıca haberde, Moskova'nın yakın ülkelere elektrik akışını kesmek gibi olası sabotaj eylemlerini planlamak ve hazırlamak gibi planlarının olabileceği ifade edildi. İskandinav ülkelerinin, Rusya'nın enerji altyapısını sabote etmeye hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin yorum yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa ülkelerinin "yine her şey için temelsiz bir şekilde Rusya'yı suçlamayı tercih ettiğini" söyledi. İsveç haber ajansı TT'nin aktardığına göre İsveç Başbakan Ulf Kristersson, Rusya'nın sözde "gayrimeşru bilgi topladığının" ortaya çıkmasına şaşırmadığını söyledi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.