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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Russel Crowe, babasının ölüm yıl dönümünde köpeğini kaybetti

Russel Crowe, babası John Alexander Crowe'un ölümünün ikinci yıl dönümünde yavru köpeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu

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  • Russel Crowe, babasının ölüm yıl dönümünde köpeğini kaybetti - Magazin haberleri

    Avustralyalı Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, yavru köpeği Louis'in, bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu olayın babası John Alexander Crowe'un vefatının ikinci yıl dönümünde olması ünlü oyuncu daha derinden etkiledi. 
  • Russel Crowe, babasının ölüm yıl dönümünde köpeğini kaybetti - Magazin haberleri

    "KOLLARIMDA ÖLDÜ"

    'Gladyatör', 'Robin Hood' ve 'Akıl Oyunları' gibi yapımlarla tanınan Russel Crowe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu, Louis. 16 aylıktı. Minik, arsız, ve cesurdu. Kalbimi kazandı ama ne yazık ki bugün, babamın vefatının ikinci yıl dönümünde, ona bir kamyon çarptı. Köpeğimi veterinere götürmeye çalıştım ama onu ne kadar çok sevdiğimi söylerken kollarımda öldü" ifadelerine yer verdi. 
  • Russel Crowe, babasının ölüm yıl dönümünde köpeğini kaybetti - Magazin haberleri

    DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

    Ardından The Kyle and Jackie O Show'da konuşan 58 yaşındaki Russel Crowe, köpeğinin kaybından bahsederken bir ara duygusal anlar yaşadı. Sunucu Kyle Sandilands, köpeklerin birer aile üyeleri gibi olduğunu söyledi ve ünlü oyuncuya; "İyi misin? Her şey yolunda mı?" diye sordu.
  • Russel Crowe, babasının ölüm yıl dönümünde köpeğini kaybetti - Magazin haberleri

    "ATLATMAK ZAMAN ALACAK"

    Russel Crowe, gözyaşları içerisinde "Hayır, aslında biraz yıkıldım. Çok güzel bir köpekti, hayatımı onun etrafında şekillendiriyordum. O yüzden bunu atlatmak biraz zaman alacak" diye konuştu.
  • Russel Crowe, babasının ölüm yıl dönümünde köpeğini kaybetti - Magazin haberleri

    "SONSUZA KADAR HÜZÜNLE ANILACAK"

    Öte yandan Russell Crowe, 30 Mart 2021'de  babası John Alexander Crowe'un (85) ölüm haberini ise şöyle duyurmuştu: Bugün güneş parlıyor ve sağanak yağmur dinmiş olsa da, bu tarih sonsuza kadar hüzünle anılacak. Sevgili yaşlı adamım, güzel babam, tanıdığım en nazik insan, bugün vefat etti.
  • Russel Crowe, babasının ölüm yıl dönümünde köpeğini kaybetti - Magazin haberleri

    "EN ETKİLİ YÖNTEM"

    Sözlerine, "Bunu paylaşıyorum çünkü dünyanın dört bir yanında babamın kalplerine dokunduğu insanlar olduğunu biliyorum" şeklinde devam eden Russel Crowe, "Bu paylaşım muhtemelen haberi aktarmak için en etkili yöntem" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Twitter

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