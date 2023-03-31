"KOLLARIMDA ÖLDÜ"

'Gladyatör', 'Robin Hood' ve 'Akıl Oyunları' gibi yapımlarla tanınan Russel Crowe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu, Louis. 16 aylıktı. Minik, arsız, ve cesurdu. Kalbimi kazandı ama ne yazık ki bugün, babamın vefatının ikinci yıl dönümünde, ona bir kamyon çarptı. Köpeğimi veterinere götürmeye çalıştım ama onu ne kadar çok sevdiğimi söylerken kollarımda öldü" ifadelerine yer verdi.