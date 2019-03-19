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Yeni Zelandalı Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe, 15 Mart'ta vizyona giren "Türk İşi Dondurma" filmine sosyal medyadan destek verdi.
Hayatının büyük kısmını geçirdiği için kendisini Avustralyalı olarak tanımlayan Oscar ödüllü sanatçı Crowe, Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" filminin yönetmeni Can Ulkay'ın mesajını hayranlarıyla paylaştı.
Ulkay'ın yaptığı paylaşımında "Türk İşi Dondurma, yönetmen monitöründen kareler. Vizyondayız." başlıklı bir video yer aldı.
Twitter'da 2 milyon 700 binin üzerinde takipçisi olan Crowe, yönetmenliğini üstlendiği 2014 yapımı "Son Umut" filminde 1919'da Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelen ve Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu arayan Connor'ı canlandırmıştı.
MÜZİKLERİNİ FAHİR ATAKOĞLU YAPTI
Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Mustafa Uslu gerçekleştirdi.
Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç ve Carl Warthon da yer alıyor.
Tarihi dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:
Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizlerin Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir.
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