Rusya: ABD ile ikili ilişkilerin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile ilgili bazı açıklamalarından dolayı kızgın olduğu yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, "Amerikan tarafı ile ikili ilişkilerin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. İlişkilerimize eski ABD yönetimi tarafından büyük zarar verildi. Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik bazı fikirler üzerinde de çalışıyoruz. Şimdilik bu konuda herhangi bir gelişme yok, ancak çalışmalar sürdürülüyor." diye konuştu.

Peskov, Rusya ve ABD arasında nadir toprak elementleriyle ilgili herhangi bir belgenin imzalanmadığını kaydetti.

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Bazı ABD şirketlerinin buna ilgi gösterdiğini, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını söyleyen Peskov, "Bu ilgi karşılıklı, çünkü burada karşılıklı yarar sağlayan ortak projeler söz konusu. Rus ve ABD şirketlerinin ortak projelere ilgisi, ikili ilişkilerin iyileştirilmesinin ilk aşaması." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin ve Trump arasında yeniden telefon görüşmesinin planlanmadığını belirterek, "Putin, Trump ile temaslara açık. Gerektiğinde böyle bir görüşme hızlı şekilde organize edilir." dedi.