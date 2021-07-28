Rusya'ya göre Afganistan'da çözüm, geniş tabanlı hükümet 0:00 / 0:00

AA

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabulov'un, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kabulov, Afganistan'da ülkenin tüm ana siyasi güçlerini içeren geniş tabanlı bir geçiş koalisyon hükümetinin kurulması yoluyla, Afganistan'da krizin istikrarlı bir çözüme ulaşılması gerektiğine yönelik inancını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Karzai'nin de Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganlar arası müzakerelerin başlatılmasını hızlandırma çabalarını desteklediği bilgisine yer verildi.