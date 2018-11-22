Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, GRU Başkanı Korobov'un "uzun süredir devam eden elim hastalığı" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Korobov’un ölümü üzerine "Rusya’nın gerçek oğlu" ifadesini kullanarak vererek ailesine başsağlığı diledi.

Igor Korobov’un, geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Putin’in Salisbury zehirlenme olayını ele alış biçimi ve diğer uluslararası operasyonlardaki yetersizliği sebebiyle azarlanmasının ardından hastalandığı belirtildi. 63 yaşında hayatını kaybeden eski savaş uçağı pilotu Korobov’un daha önce Rusya Silahlı Kuvvetlerin Genel Direktörü olarak görev yaptığı 1980 yılında Savunma Bakanlığının Moskova askeri akademisinden mezun olarak casusluk dünyasına girdiği belirtildi.

Korobov’un 2016 yılında GRU başkanlığına getirildiği kaydedildi. Korobov’un stratejik istihbarat teşkilatı GRU’daki rolü yanında Rusya’ya askeri tehdit bilgilerini toplama ve dünya genelinde Rus casuslarının idaresinin elinde bulundurduğu belirtildi.

Igor Korobov, kariyeri sırasında GRU özel kuvvetlerinin Suriye’deki operasyonlarını da koordine ettiği kaydedildi. Igor Korobov evli ve iki kız babasıydı.

ABD’de Aralık 2016’da yapılan başkanlık seçimlerinde hacker saldırıları organize etmekle suçlanan Korobov'a ABD tarafından kendisine yaptırım uygulandı. Korobov’un liderliğindeki GRU’nun Rusya’nın siber savaşında büyük bir rol aldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Parlak hafızalı, gerçek vatansever, Rusya’nın gerçek evladı Orgeneral V. Korobov daima kalbimizde kalacaktır" ifadeleri yer aldı.

Igor Korobov’un iki yıllık liderliğinde GRU, 2014 yılında Ukrayna’da Malezya uçağını düşürmekle, 2016'da ABD başkanlık seçimlerine Hillary Clinton’un seçim kampanyasını hacklemekle suçlandı. Hem Wikileaks hem de Rusya bu suçlamayı kesinlikle reddetti.

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