Rusya Çekya'nın 20 diplomatını sınır dışı ediyor

Prag'daki Rusya Büyükelçiliği

Rusya ile Çekya arasında süren diplomat geriliminde Moskova, Çekya'nın 20 diplomatını sınır dışı etme kararı aldı.

Çekya da Cumartesi gün 18 Rus diplomatı, istihbarat faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle, sınır dışı etmişti.

Çekya, diplomatları 2014'te ülkedeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada rol almakla suçluyor. Rusya ise iddiaların "temelsiz ve absürd" olduğunu savunuyor.

Moskova Çekyalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 1 gün süre verirken, Çekya Rus diplomatlara 72 saat süre tanımıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Çekya'nın sınır dışı kararının "emsalsiz ve düşmanca bir eylem" olduğu ve "Çekya'nın, ABD'yi memnun etmek için bu adımı attığı" ifade edildi.

16 Ekim 2014'te o zamanki adıyla Çek Cumhuriyeti'nin Vrbetice kenti yakınındaki mühimmat deposunda yaşanan patlamada depo yerle bir olmuştu.

Çek polisi, 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde iki eski Rus ajanın zehirlenmesi olayıyla da ilişkili olduğu öne sürülen Alexander Mishkin ve Anatoly Chepigov adlı kişilerin patlamayla ilgilerinin olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Çekya bu şüphelerini NATO ve Avrupa Birliği'ne de ileteceklerini ve bugün yapılacak olan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında konunun gündeme getirileceğini belirtti.

Geçen hafta ABD ve Rusya arasında da karşılıklı olarak 10'ar diplomatın sınır dışı edilme kararı ile gerilim yaşanmıştı.