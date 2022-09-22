Rusya'da savaş karşıtı gösteriler: 1300 kişi gözaltında

Rusya’da siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info adlı insan hakları grubu, 38 Rus kentinden derlediği bilgilere göre, akşam geç saatlere kadar 1311'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Derlenen bilgilere göre başkent Moskova'da en az 502 kişi gözaltına alınırken, Rusya'nın en kalabalık ikinci şehri olan St Petersburg'da ise bu sayının 524 olduğu belirlendi.

Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Irina Volk, "Birkaç bölgede, son derece az sayıda katılımcıyı bir araya getiren yetkisiz eylemler gerçekleştirme girişimleri oldu. Bunların hepsi durduruldu. Yasaları çiğneyen kişiler gözaltına alınıp soruşturma için karakola götürüldü" ifadelerini kullandı.