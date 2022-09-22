Rusya'da savaş karşıtı gösteriler: 1300 kişi gözaltında

Rusya’da siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info adlı insan hakları grubu, 38 Rus kentinden derlediği bilgilere göre, akşam geç saatlere kadar 1311'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Derlenen bilgilere göre başkent Moskova'da en az 502 kişi gözaltına alınırken, Rusya'nın en kalabalık ikinci şehri olan St Petersburg'da ise bu sayının 524 olduğu belirlendi.
Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Irina Volk, "Birkaç bölgede, son derece az sayıda katılımcıyı bir araya getiren yetkisiz eylemler gerçekleştirme girişimleri oldu. Bunların hepsi durduruldu. Yasaları çiğneyen kişiler gözaltına alınıp soruşturma için karakola götürüldü" ifadelerini kullandı.
Moskova’daki başsavcılık ise “yasa dışı protesto çağrısı yapmanın ve bu eylemler katılmanın” 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılabileceği uyarısında bulundu.
SEFERBERLİK ÇAĞRISI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan etti.
Ukrayna’da işgal ettikleri toprakların güvenliğini sağlamak için bu kararı acilen almak zorunda kaldıklarını açıklayan Putin, kararın Çarşamba gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.
Böylece ordunun yedek birlikleri de göreve çağrılacak.
Seferberliğe katılan Ruslar, asker statüsünde olacak.
BİNLERCE RUS ÜLKESİNDEN AYRILIYOR
Rusya'da tek yönlü uçuşlar, Putin'in 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emretmesinin ardından hızla tükendi.
Aviasales verilerine göre, Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamayan Türkiye ve Ermenistan'a biletlere büyük ilgi gösterildi.
Moskova'dan Erivan ve İstanbul'a doğrudan uçuşlarının Çarşamba günü tükendiği görüldü. Bununla birlikte ek seferlerin açıldığı ve Kırgızistan üzerinden İstanbul'a sefer fiyatlarının da 15 bin TL ile 30 bin TL arasında olduğu dikkat çekti. Rus uçuş sitelerinde Tbilisi'ye uçuşları da tükendi.
AB ACİL TOPLANIYOR
Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz binlerce Rus vatandaşının Ukrayna'da savaşmak üzere seferber edilmesi emrini vermesinin ardından New York'ta acil bir toplantı yapma kararı aldı. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'nın Ukrayna'yı yok etmek istediği açık" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlıklarına başladı.
Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin içeriği konusunda çalışmalar yapıyor.
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