Rusya'da tek yönlü uçuşlarda yer kalmadı 0:00 / 0:00

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Rusya'da tek yönlü uçuşlar, Putin'in 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emretmesinin ardından hızla tükendi.

UÇAK BİLETLERİ HIZLA TÜKENİYOR Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklaması sonrası Savunma Bakanı Sergey Şoygu çağrılacak kişilerin profesyonel asker olarak deneyime sahip kişilerle sınırlı olduğunu ve öğrencilerle diğer gençlerin çağrılmayacağını söyledi. Ancak yine de, Rusya'nın en popüler web sitesi olan Aviasales ve uçak bileti ile ilgili aramalarda artış olduğu Google Trendler'de ortaya çıktı.

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN'A TEK YÖNLÜ BİLETLER TÜKENDİ Aviasales verilerine göre, Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamayan Türkiye ve Ermenistan'a biletlere büyük ilgi gösterildi. Moskova'dan Erivan ve İstanbul'a doğrudan uçuşlarının Çarşamba günü tükendiği görüldü. Bununla birlikte ek seferlerin açıldığı ve Kırgızistan üzerinden İstanbul'a sefer fiyatlarının da 15 bin TL ile 30 bin TL arasında olduğu dikkat çekti. Rus uçuş sitelerinde Tbilisi'ye uçuşları da tükendi. Bununla birlikte bazı uçuşların da en az 5 kat arttığı ortaya çıktı. Aviasales verilerine göre Dubai'ye uçuşlarda en ucuz biletin fiyatı da 300 bin ruble'den yüksek fiyata satıldığı görüldü. Bu da en ucuz biletin yaklaşık 5 bin dolara (yaklaşık 91 bin TL) tırmandığı anlamına geliyor.