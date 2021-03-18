Rusya'dan ABD'ye katil yanıtı!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'katil' demesinin ardından Rusya'dan yanıt geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Biden'ın ifadelerini ilişkin ilk kez konuştu. Putin, "Ona sağlıklar dilerim" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Biden'ın açıklamalarını değerlendirdi. Peskov,"Biden'ın Putin yorumu çok kötü, ilişkimizi gözden geçireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News'te verdiği mülakatta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"BEDEL ÖDEYECEK"

Biden, ocak ayı sonunda yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Putin'e söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda buna karşılık verilebileceği konusunda uyardığını kaydetmişti. Putin'le uzun bir görüşme yaptıklarını aktaran Biden, "Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol dedim." ifadelerini kullandı.

"Yani Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Biden, "Evet." cevabını verirken, "Bedel ödeyecek, göreceksin." diye konuşmuştu.

RUSYA, WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Bu açıklamaların ardından Rusya, Washington'daki Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, büyükelçisi Anatoly Antonov'u Rusya'nın ABD ile ilişkilerinin geleceğini tartışmak üzere Moskova'ya geri çağırdığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılması ve ne yönde hareket edilmesi gerektiğini analiz etmeyi amaçlayan istişareler için Moskova'ya davet edildi. Yeni Amerikan Yönetimi neredeyse iki aydır iktidarda, 100 günlük sembolik dönüm noktası çok uzak değil ve bu, Joe Biden'ın ekibinin neleri başardığını ve neleri pek de başaramadığını değerlendirmeye çalışmak için iyi bir neden" ifadelerine yer verildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde bulundu.