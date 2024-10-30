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        Rusya'dan Finlandiya'ya nota!

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya Rus mülklerine el koyması nedeniyle protesto notası verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 20:55 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:55
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        Rusya'dan Finlandiya'ya nota!
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, daha önce Finlandiya'nın Rusya'ya ait 45 mülke el koyma kararı aldığı belirtildi.

        Bu nedenle, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Marja Liivala'nın bakanlığa çağrıldığı ve büyükelçiye protesto notası iletildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Rus tarafı, Finlandiya'dan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerini ihlal eden bu gayrimeşru kararın en kısa zamanda gözden geçirilmesini talep etti. Büyükelçiye, aksi taktirde bu tür eylemin sonuçlarından Helsinki'nin sorumlu olacağı iletildi. Rus tarafı, gerektirse buna karşı önlem alacak."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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